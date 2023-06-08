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Amasya'da kene paniği! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

08.06.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle bir ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybeden kadına, yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi.

Amasya'da kene paniği! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çemrek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çemrek'in cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.

Zekiye Çemrek'e yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi. (AA)

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