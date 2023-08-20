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  4. Amasya'da korkunç olay! Kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Amasya'da korkunç olay! Kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

20.08.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesinde karı koca arasındaki tartışma cinayetle bitti. 38 yaşındaki Murat Y., evi terk eden eşi Ayşe Y. (33) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Amasya'da korkunç olay! Kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Olay, saat 19.00 sıralarında Taşova ilçesi Tepemahallesi Şehit Polis Ali Öztürk Caddesi’nde yaşandı. Ayşe Y. yaklaşık bir hafta önce eşi ile aralarında çıkan tartışma sonrası 3 çocuğu ile birlikte Tokat’ın Erbaa ilçesindeki evini terk edip dayısının evinin bulunduğu Amasya’nın Taşova ilçesine geldi.

AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU

Murat Y. eşiyle konuşmak için motosikletle Ayşe Y.'nin yaşadığı apartmana gitti. 3’üncü kattaki eve çıkan Murat Y. ile Ayşe Y. arasında çocukları Erbaa'ya götürmek istediği için tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Y., Murat Y.'yi göğsünden tüfekle vurdu.

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Murat Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Murat Y. yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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