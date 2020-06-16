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  4. Amasya’da kurban pazarlığını el sıkışmadan ’değnekle’ yaptılar

Amasya’da kurban pazarlığını el sıkışmadan ’değnekle’ yaptılar

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında bir dizi önlem alındığı, bunun yanında el sıkışarak pazarlık geleneğinin de kaldırıldığı bildirildi. Amasya’nın Suluova ilçesinde vatandaşlar korona dolayısıyla fiziksel mesafe kuralına uyarak maskeli ve el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptı.

Suluova’da büyükbaş hayvan satışı işi ile uğraşan besici Naci Küçükkök, “Hayvan alım satımlarımızda özellikle kurbanlık satışında, tokalaşmanın el sıkışarak pazarlık yapmanın ayrı bir bereketi vardı. Bizler için çok güzel bir duygu idi. Maalesef koronavirüs çıktıktan sonra buna da bir çözüm bulduk, önce dezenfekte ettik, sonra müşterilerimiz ile pazarlıklarımızı el sıkışmadan değnekle hayırlaşarak gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Korona salgınından dolayı tokalaşarak pazarlık yapamadıklarını söyleyen 76 yaşındaki Sabri Ünal ise, "Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bugünler de geçecek ve normal yaşantımıza döneceğiz. Allah Türkiye’mize yardım etsin, koronayı başımızdan def etsin” diyerek dua etti.

(İHA)

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