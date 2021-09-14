HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya'da poşete sarılı kavanozun içinde 312 parça tarihi eser çıktı

Amasya'da poşete sarılı kavanozun içinde 312 parça tarihi eser çıktı

14.09.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda sikke, mühür ve takıların bulunduğu 312 parça tarihi eser ele geçirildi.

Amasya'da poşete sarılı kavanozun içinde 312 parça tarihi eser çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonrası V.Ç'nin elinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan ve ekiplerin "dur" ihtarına rağmen aracıyla kaçan V.Ç. Amasya merkeze bağlı Kızılca köyünde yakalandı.

Ekipler, V.Ç'nin üzerinde yaptığı aramada altın yüzük ve sikke ile kaçtığı sırada araçtan attığı poşete sarılı kavanozun içinde değişik dönemlere ait 9 madeni yüzük, 4 kolye ucu, 11 metal obje, 1 mühür ve farklı dönemlere ait 285 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Ekipler dedektif gibi iz sürdü! Kıskıvrak yakalandıEkipler dedektif gibi iz sürdü! Kıskıvrak yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.