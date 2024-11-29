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  4. Amasya'da sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu patlama yaşandı! 5 öğrenci yaralandı

Amasya'da sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu patlama yaşandı! 5 öğrenci yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 15:58
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Göynücek'te römork imalatı yapan bir iş yerinde, sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu patlama meydana geldi. Olayda 5 lise öğrencisi yaralandı. Sağlık ekipleri, öğrencileri hastaneye kaldırdı. Amasya Valiliği, öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Amasya'da sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu patlama yaşandı! 5 öğrenci yaralandı

Göynücek ilçesinde sabah saatlerinde römork imalatı yapan bir iş yerinde staj yapan 5 lise öğrencisi ısınmak için sobayı yaktı.

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ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Sobaya diner dökünce bir anda patlama meydana geldi. Alevler arasında kalan öğrenciler, can havli ile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 5 öğrenciyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Amasya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’ ifadelerine yer verildi.

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(DHA)

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patlama soba lise
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