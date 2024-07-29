Amasya'da talihsiz kaza! Asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı

Amasya’da bir tamirci asansör tamiri için gittiği apartmanda talihsiz bir kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın arızalanan asansörünün bakımına gelen 29 yaşındaki Emre Büyük, tamir için çalıştıkları esnada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır