Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ali Aydoğan (24) idaresindeki hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde, Hasan K'nin (53) kullandığı plakalı TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Menekşe Aydoğan (73), olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
TIR sürücüsü Hasan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)
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