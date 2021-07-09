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  4. Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

09.07.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ali Aydoğan (24) idaresindeki hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde, Hasan K'nin (53) kullandığı plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Menekşe Aydoğan (73), olay yerinde, İsmet Aydoğan (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aydoğan (52), Sadegül Aydoğan (45) ve Fadime Surman (69), ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

TIR sürücüsü Hasan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
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