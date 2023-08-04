HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Amasya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Amasya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

04.08.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da kavşakta üç aracın çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Amasya kara yolu Suluova kavşağında Ferhat Uğurlu’nun kullandığı otomobil ile Zeynur Toprak idaresindeki otomobil ve Savaş Yalman yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

w1

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilde sıkışan sürücü Uğurlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

w2

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Uğurlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralıMinibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Köylüler korkunç manzarayla karşılaştı! Göğüslerinden vurulmuş halde bulundularKöylüler korkunç manzarayla karşılaştı! Göğüslerinden vurulmuş halde bulundular
İBB ile DİSK toplu iş sözleşmesi imzalandı... 42 yıl sonra bir ilk!İBB ile DİSK toplu iş sözleşmesi imzalandı... 42 yıl sonra bir ilk!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

20 dakikada hayatını kaybetti! Şişe şişe su içince kabusu yaşadı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.