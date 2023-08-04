Amasya'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Samsun-Amasya kara yolu Suluova kavşağında Ferhat Uğurlu’nun kullandığı otomobil ile Zeynur Toprak idaresindeki otomobil ve Savaş Yalman yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobilde sıkışan sürücü Uğurlu, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Uğurlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek yönlü sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. (AA)

