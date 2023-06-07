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  4. Amasya'da Zilal Şahin selde kaybolmuştu! Acı haber gece yarısı geldi

Amasya'da Zilal Şahin selde kaybolmuştu! Acı haber gece yarısı geldi

07.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da pikniğe giden Serkan ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulurken Ekşi'nin cansız bedenine ulaşılmıştı. Zilal Şahin'i arama çalışmalarında gece yarısı acı haber geldi. Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaşıldı.

Amasya'da Zilal Şahin selde kaybolmuştu! Acı haber gece yarısı geldi

Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi’nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken, Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

150 METRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü. Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı. Şahin’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği’nin, sosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: DHA

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