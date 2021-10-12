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Amasya elmasını dallar taşıyamıyor! ''Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne?''

12.10.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen elmada en bol dönemlerden biri yaşanıyor. Şehrin sembolü misket elmasından geçen yıl 9 bin ton üretilmişti. Bu yıl verimli geçen hasadında ise 12 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. Öte yandan elma üreticiliği yapan 73 yaşındaki vatandaş, ''Anadan doğma elma üreticisi sayılırım. Bu yılki kadar elma görmedim. Topluyoruz, topluyoruz. Bitmiyor. Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne?'' şeklinde konuşarak şaşkınlığını gizleyemedi.

Amasya elmasını dallar taşıyamıyor! ''Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne?''

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor. Bu tür, sulu ve damaklarda iz bırakan aromasıyla da fark oluşturuyor.

İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı. Diğer elma türleriyle birlikte toplamda 35 bin tondan fazla elma üretiminin beklendiği kentte erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenlerin bile çürümeden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

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''TOPLUYORUZ TOPLUYORUZ BİTMİYOR''

Meyve diyarı Ziyaret beldesinde yaşayan 73 yaşındaki Bekir Damatoğlu, “Anadan doğma elma üreticisi sayılırım. Bu yılki kadar elma görmedim. Topluyoruz, topluyoruz. Bitmiyor. Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne? Bilmiyoruz. Birde fiyatlarımız iyi olsa” dedi.

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Bir yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını hasat etmeye çalıştıklarını belirterek elmaların dalında 1,5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını buna karşın gübre, mazot ve diğer masrafların giderek arttığını anlatan 3 çocuk babası Damatoğlu, “Ağaçların dibine dökülen elmaları toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Önceden dibindekiler satılmıyordu. Pekmez yapardık. Artan ise çürürdü” diye konuştu.
Üreticilerden Sevgi Kömürcü şifa kaynağı olduğunu vurguladığı elmalardan doya doya tüketilmesini tavsiye ederken Amasya - Samsun karayolunda manav tezgahı olan Aslan Çelebi de rengarenk elmaların kilosunun 3 lira ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

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Soğuk hava deposu işleten Emrah Çapkın ise buzhanelere konulan elmaların kışın ihtiyaca göre yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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