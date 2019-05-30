Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Yüzüncü yıla yakışır şekilde coşkulu, toplumun her kesimini dahil edecekleri etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Varol, şunları kaydetti:

"Bizim sahip olduğumuz en büyük kuvvet birlik ve beraberliğimizdir. Milli Mücadelemizin 100. yılında halen birlik ve beraberliğimizi muhafaza ediyor olmamız bizim için en büyük kazanımdır. Bu ruhu bugün taşıyıp bundan sonraki kuşaklara da aktarabilmek adına, bu duygu ve düşünceleri gelecek kuşakların da taşıyabilmesi adına bu tip etkinliklere her zaman devam edeceğiz. Burada emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Sergi, 2 Haziran'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

