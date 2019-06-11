Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Amasya'da "Okul Öncesi Çocuk Şenliği" yapıldı.

Valilik tarafından Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen şenliğe, 7 anaokulundan 250'ye yakın öğrenci katıldı.

Çocukların halk oyunları gösterileri ile temsili olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran minik öğrencinin atıyla gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını yapması, ilgiyle izlendi.

Etkinlikte çocuklar, İstiklal Marşı'nı okuyarak Türk bayrağı açtı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, Milli Mücadele ve Amasya Genelgesi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene daha fazla önem arz eden etkinlikte sahne alan öğrencileri ve öğretmenlerini kutladığını söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

