Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Amasya'da fener alayı yürüyüşü ve askeri bando konseri düzenlendi.

Amasya Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlen yürüyüş, Belediye Bandosu eşliğinde İstasyon Köprüsü'nden başlayarak ve Yavuz Sultan Selim Meydanı'na kadar devam etti.

Vali Osman Varol, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran’da ilan ettiği ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadesinin yer aldığı Amasya Tamimi’nin Milli Mücadele’nin manifestosu özelliği taşıdığını söyledi.

yıl gururunun sevincini paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve Türkiye’nin bugün huzur ortamı içerisinde bulunduğuna vurgulayan Vali Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amasya'nın seneler önce Osmanlı’yı tekrar kurduğu gibi, 100 yıl evvel milli mücadeleye önderlik ettiği gibi bundan sonrada Türk milletinin bütün davalarında en yakınında olacağından ve Amasyalıların da Türk milletinin başının sıkıştığında yanında olacağından, en güvenilir kalelerinden olacağından emin olduğumu belirtmek isterim. Yapmanız gereken sahip olduğumuz ve bizi bugünlere taşıyan değerlere sahip çıkmaktır. Yapmamız gereken ecdadımızın bugünlere bizi getirmek için ne zorluklara katlandığını bilip bunu gelecek kuşaklara, torunlarımıza aktarmaktır.”