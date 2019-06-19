Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları

Amasya'nın, Türkiye kiraz üretiminde 4. sırada olduğu, kiraz üretiminin bu noktaya gelmesinde emeği olan çitçilere, yöneticilere, ihracatçılara teşekkür eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı Devleti döneminde padişahların tahta çıkmadan önce yöneticilik yaparak tecrübe kazandıkları Şehzadeler Şehri Amasya misket elması, Kral Kaya Mezarları, Harşena Dağı, kalesi ve Yalıboyu Evleri ile meşhur bir şehirdir. Son yıllarda bunun üzerine bir değerimiz daha eklendi. Bu konuda büyük gayret gösteren yöneticiler ve onlara güvenip emeğini, varlığını ortaya koyan çiftçilerimiz sayesinde artık ülkemizde kirazıyla da meşhur olduğumuz bir şehiriz. Bunun gururunu yaşıyoruz."

