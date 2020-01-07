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  4. Amasya lösemili Samet için seferber oldu

Amasya lösemili Samet için seferber oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Amasya’da 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı’nın arkadaşları ve vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla kan bağışı kampanyası başlattı.Yavuz Selim Meydanı’na gelen Kızılay kan bağışı aracının önünde bağış yapmak için kuyruklar oluşturan Amasyalı vatandaşlar bağış yapmak için seferber oldu.

Amasya’da 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı’nın arkadaşları ve vatandaşlar sosyal medya aracılığıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
Yavuz Selim Meydanı’na gelen Kızılay kan bağışı aracının önünde bağış yapmak için kuyruklar oluşturan Amasyalı vatandaşlar bağış yapmak için seferber oldu. Samet Aşlı’nın kardeşi Güllü Aşlı, "Kardeşim için buradayız. Kardeşim Samet Aşlı lösemi hastası. Biz de kardeşim için bir duyuruda bulunmuştuk. Halkımız sağ olsun duyarlılığını gösterdi ve bizi yalnız bırakmadı. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde uygun ilik bulunamadı kardeşime. Burada bugün bu yüzden toplandık. 2 hafta boyunca Kızılay aracı burada olacak bağışlar devam edecek. Sadece kardeşim için değil tüm hastalar kan ve kök hücre bağışı bekliyor. Sadece kök hücreyle de yeterli değil bu hastalar her gün kan da alıyorlar. 3 aydır hastanede kemoterapi tedavisi görüyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanmıştı. Okula başladıktan bir ay sonra bu tanı konuldu. Şu an Samsun’da tedavi görüyor" dedi.
Samet Aşlı’nın arkadaşı Yusuf Tıngır, "Samet Mert Aşlı’nın yıllardır arkadaşıyız. 2-3 ay önce Samet kardeşimiz bu hastalığa yakalandı. Bu hastalığı atlatması için yurt dışından ilaçlar geldi ama şu an tedavisi için ilikte gerekiyor. Bizden ilik için kan vermemizi ve arkadaşlarımıza yaymamızı istedi. Biz de sosyal medyadan bunu yaydık. Sağ olsun tanıyan tanımayan birçok kişi donör olmaya geldi. İnşallah aramızdan birinin ki uyar. Tedavisi sürecinde yardımcı olabiliriz umarım" diye konuştu.
2 hafta Amasya Yavuz Selim Meydanı’nda Kızılay kan aracı kan bağışı toplayacak. Kızılay kan bağışı aracı önünde uzun kuyruklar oluşturan Amasyalılar, kan bağışında bulundu. 2 hafta içinde uygun iliğin bulunması hedefleniyor. İlk gün 300 kişi kan bağışı yaptı.

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