Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 4 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan 2 aylık çalışma neticesinde Amasya, İstanbul, Samsun ve Çorum’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 48.93 gram bonzai, 11 adet Lyrica maddesi, 38.28 gram skunk, 47.02 gram kubar esrar, 5.10 gram toz esrar, 2.51 gram morfin olduğu değerlendirilen madde ve 72 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada ise 17,30 gram esrar, 7,39 gram esrar maddesi tohumu, 4 adet av tüfeği, 76 adet av tüfeği fişeği, 4 kurusıkı tabanca, 156 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 2 adet boş şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tarihi eser, 2 adet hassas terazi, 13 adet hap ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgularının devam ettiği belirtildi.

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