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Amasya merkezli bahis çetesi operasyonu: 44 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

AMASYA merkezli 3 ilde polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen 44 kişi gözaltına alındı.

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA merkezli 3 ilde polis tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen 44 kişi gözaltına alındı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, 7 aydır devam ettirdiği teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları neticesinde harekete geçti, kent merkezi olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Amasya’dan 9, İstanbul’dan 23, Tekirdağ’dan 2 ve Kayseri’den 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle genç yaştaki kişileri ağlarına düşürerek, düşük rakamlarla bu kişiler adına birçok bankada hesap açtıkları, daha sonra ise yasadışı bahisten kazanılan yüklü miktarda paraları açılan hesaplar üzerinden yurtiçi ve yurtdışından akışını sağlayarak hem takibi zorlaştırdıkları hem de para kaçırdıkları ortaya çıktı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 203 farklı hesap ve 5 paravan şirket üzerinden 11 farklı ülkeye yaklaşık 10 milyon lira gönderip, aldıkları belirtildi. Polis, paralar ile 5 paravan şirkete, 3 araba, 1 ev ve çeşitli bankalarda hesap açtırdığı tespit edilen 450 kişinin banka hesaplarına da el koyduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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