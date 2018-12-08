HABER

Amasya merkezli DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

 AMASYA ve Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklandı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı 10 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 6’sı tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Amasya ve Düzce illerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı. 4 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Gaziantep'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te bulunduGaziantep'ten 4 yıl önce çalınan motosiklet Kilis'te bulundu
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralıŞanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

12 yaşındaki çocuğu ağzından zor aldılar

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı! Kan donduran anlar ortaya çıktı

Sevgilisi ile arkadaşına dehşeti yaşattı!

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Fuhuş operasyonunda şoke eden detay!

Fatma öğretmenin feci sonu!

Fatma öğretmenin feci sonu!

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

En acı telefon! Polis cevap bile veremedi

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Bir il bunu konuşuyor! 'İstila' uyarısı: Türkiye'ye dağılabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.