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Amasya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:20 | Son Güncelleme

Örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları öne sürülen biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay, 3 Eylül'de İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya askeri yapılanma FETÖ operasyonu

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