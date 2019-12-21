Amasya merkezli ihaleye fesat operasyonu: 18 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 8 ilde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve Tokat illerinde ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

