Amasya merkezli sahte ve kaçak içki operasyonu: 18 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA merkezli 8 ilde jandarma ekipleri tarafından kaçak ve sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Amasya’nın Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Merzifon ilçesi, İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Manisa, Ordu ve Tokat'ta belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı da savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI



