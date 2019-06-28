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Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:14 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya, Samsun ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 10 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 418 tabanca mermisi ile 6 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon silah kaçakçılığı

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