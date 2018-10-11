Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

