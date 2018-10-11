HABER

Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti" yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya merkezli iki ilde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, bir ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

PARTNERWhatsApp kullanıcıları tehlikede!WhatsApp kullanıcıları tehlikede!
50 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular50 yıl sonra mezun oldukları okulda buluştular
Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Sokak ortasında dehşet! Çocuğunun gözü önünde...

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Antalya'da tur midibüsü kayalıklara çarptı! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

Diyarbakır'daki operasyonda dikkat çeken detay! Böylesi ilk kez oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.