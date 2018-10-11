Amasya merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA ve İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, 'yasa dışı silah ticareti' yapıldığı iddiasıyla Amasya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul'dan 1, Amasya'dan 1, Suluova ilçesinden 1 ve Merzifon ilçesinde 8 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada; 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 72 adet 9 mm çapında mermi ve 2 tabanca şarjörü ele geçirildi.
İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından, 1'i de sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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