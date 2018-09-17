HABER

Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı

Amasya merkezli 4 ildeki operasyonda yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 37'si ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de 12 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Tedirgin velilere kahveli karşılamaTedirgin velilere kahveli karşılama
Okullar açıldı, sahiller boşaldıOkullar açıldı, sahiller boşaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon yasa dışı bahis

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını

Son dakika! Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

İlk gününde okulun bahçesinde dev uçakla karşılaştılar

İlk gününde okulun bahçesinde dev uçakla karşılaştılar

Son dakika! Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in davaları birleştirildi

Son dakika! Tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in davaları birleştirildi

Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

Ağabeyinin yanarken çığlıklarını duydu, hiçbir şey eskisi gibi olmadı!

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2018: 3. dönem uzman erbaş başvuru kılavuzu ve başvuru şartları (www.sahilguvenlik.gov.tr)

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2018: 3. dönem uzman erbaş başvuru kılavuzu ve başvuru şartları (www.sahilguvenlik.gov.tr)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.