Amasya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Amasya merkezli 4 ildeki operasyonda yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 37'si ise sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Amasya, İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de 12 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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