AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Amasya seçim sonuçları

Amasya seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amasya seçim sonuçları YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Amasya'nın ilçeleri olan Göynücek seçim sonuçları, Gümüşhacıköy seçim sonuçları, Hamamözü seçim sonuçları, Merzifon seçim sonuçları, Suluova seçim sonuçları, Taşova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Vatandaşlar, ülke genelinde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecek. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.



