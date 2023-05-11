HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Amasya seçim sonuçları

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Amasya seçim sonuçları

11.05.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündem oldu. Amasya seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları hız kazandı. Amasya'nın ilçeleri olan Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova'da sonuçlar pazar günü netleşecek. Peki, 14 Mayıs Seçimleri Amasya sonuçları ne zaman açıklanacak?

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Amasya seçim sonuçları

Amasya seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da yayınlanacak. İşte Amasya seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

AMASYA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekran görüntüsü 2023-05-11 092304

Amasya seçim sonuçları YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Amasya'nın ilçeleri olan Göynücek seçim sonuçları, Gümüşhacıköy seçim sonuçları, Hamamözü seçim sonuçları, Merzifon seçim sonuçları, Suluova seçim sonuçları, Taşova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Vatandaşlar, ülke genelinde 08.00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecek. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

son-secim-anketi-aciklandi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'den kritik talep! Irak petrol ihracatı için...Türkiye'den kritik talep! Irak petrol ihracatı için...
İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...İnce ile ilgili iddialara sert yanıt: Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıklarla...
Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı! 'Tarihi bir gün...'
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları amasya seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

İlginizi Çekebilir

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

İnce’nin adaylıktan çekilmesi dünya basınında çok konuşuldu

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.