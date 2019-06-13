"Amasya Tamimi yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilmiştir"

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadele'deki önemine değinerek, "Amasya Tamimi bütün cihanda, işgalci devletler arasında, komünist ihtilali kavgasını veren Rusya'da, Uzak Asya'da, Hindistan altı kıtasında, bir kavganın ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmiştir." dedi.

Ortaylı, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amasya Valiliği ve Belediyesi koordinatörlüğünde Belediye Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Milli Mücadele'de Amasya" başlıklı konferans verdi.

Konuşmasında, Amasya Genelgesi'nin Türk tarihi açısından önemli bir kavram olduğunu vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919'dur, bu böyledir. Fakat tarihçi olarak 'Şartların değerlendirilmesi ve olayın bantlanması açısından nedir?' diye sorarsanız, bu Amasya Genelgesi'dir. Amasya Tamimi bütün cihanda işgalci devletler arasında, komünist ihtilali kavgasını veren Rusya'da, Uzak Asya'da, Hindistan altı kıtasında, bir kavganın ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Onun için bu tarih üzerinde ısrarla durmamız gerekir. Büyük mareşalimiz, kendisi bir şöhret sahibiydi, bunun da üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor."