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Amasya Tamimi’nin okunuşu ve imzalanışı canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

Milli Mücadele’nin 100.

Milli Mücadele’nin 100. Yılı ve Amasya Tamimi’nin okunuşu ve imzalanışı Saraydüzü Kışla Binası önünde birebir canlandırıldı.
Saraydüzü Kışla Binası önünde düzenlenen Tamim Töreni saygı duruşu yapılması, İstiklal Marşı okunması ve çelenklerin konulmasıyla başladı. Tamimim okunmasının canlandırılmasının ardından Amasya Tamimi Salonunda Prof. Dr. Serpil Sürmeli tarafından Amasya Genelgesi ve Milli Mücadele konulu konferans verildi. Konferansın ardından Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından Amasya Tamimi’nin imzalanması canlandırıldı.
Amasya Valisi Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada, “Amasya Tamimi’nin imzalandığı tarihi Saraydüzü Kışla Binasında Milli Egemenlik Salonundayız. Burada Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçılarımız canlı heykel performansıyla o gün, tamimin yayınlandığı gün yaşananları bize çok güzel bir biçimde canlandırdılar ve o anları, o günleri bize tekrar yaşattılar. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Herkesi duygulandıran Milli Mücadele ruhunu içimizde tekrar kabartan çok güzel bir gösteri oldu” dedi.

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