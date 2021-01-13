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Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta balık tutulmasını yasakladı

13.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta balık tutulmasını yasakladı

Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta su seviyesinin azalmasına bağlı olarak yaşanan balık ölümlerinin halk sağlığı açısından oluşturabileceği riski önlemek amacıyla ikinci bir emre kadar Yeşilırmak Nehri’nde balık tutulmasını yasakladı.

Geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana yaşanan balık ölümleri sonrası çok sayıda vatandaşın oltalarla ve suya girip elleriyle balık avladığı görüldü. Bunun üzerine Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Valilik’ten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasına bağlı olarak yaşanan balık ölümlerinin halk sağlığı açısından oluşturabileceği riski önlemek amacı ile ikinci bir emre kadar Yeşilırmak Nehri’nde balık tutulmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. İlgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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(İHA)

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