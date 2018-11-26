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Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

Eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya ve Düzce'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Amasya ve Düzce'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan Amasya'da 2, Düzce'de 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya DEAŞ terör örgütü Irak uyruklu operasyon tutuklama

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