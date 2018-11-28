Amasya ve Düzce'deki DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Amasya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüphelinin, emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, Amasya ve Düzce'de, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 6 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü daha önce çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

