Amasya'da, 112 Acil Servis ekipleri asılsız ihbarlardan dertli

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'ne gelen günlük yaklaşık 600 çağrının yüzde 60'ının asılsız olduğu açıklandı. Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ekiplerin canla başla çalıştıklarını ifade ederek, sağlık hizmetinde zaman kaybına neden olan asılsız ihbarların yapılmaması gerektiğini söyledi. Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, 266 personel ve 32 ambulansla 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. 20 farklı istasyonda, acil sağlık hizmetleri personeli, her sabah ambulansların eksiklerini kontrol edip gerekli bakım ve onarımını yapıyor. Ambulansların içindeki sağlık aletlerini günde 2 kez kontrol eden ekipler, acil vakalara zamanında ulaşabilmek için hazır bekletiliyor. Ekipler, gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirerek, olay yerine ulaşıyor. 'SAĞDUYULU OLUNMALI' Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ortalama günde 600 ihbarın geldiğini, bunların yüzde 60'ının asılsız olduğunu belirterek, asılsız ihbarların yapılmaması konusunda vatandaşı uyardı. Nergiz, "20 istasyonumuzla, 250’nin üzerinde personelimizle 7 gün 24 saat sağlık ordumuzun başındaki neferlerimizle hizmetimize devam etmekteyiz. Ekiplerimizle, günün her saatinde vatandaşımıza hizmet ermek için canla başla çalışmaktayız. Tabi asılsız ihbarlar da maalesef oluyor. Bu da ekiplerimize zaman kaybettiriyor. Bu konu da daha sağduyulu olmalıyız" dedi. 'GÖREVİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ' 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanı Özlem Bulut da görevlerini severek yerine getirdiklerini söyleyerek, "Ben ve bütün arkadaşlarım sağlık ordusunun neferleri olarak işimizi severek yapıyoruz. 7/24 kar kış demeden, yeri geliyor çocuklarımızı evimizde bırakarak, her an mesai kavramı gözetmeksizin buradayız. Bu işi severek yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu. 'KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ' Acil Tıp Teknikeri Zülal Demir ise, “Yaptığımız işi zaten severek yapıyoruz. Kar kış demeden, merkeze bağlı köylerde, merkezdeki hastalarımıza 7/24 hizmet veriyoruz. Bizde zaten kadın ağırlıklı. Eşimiz, çocuklarımız, ailemizden ayırdığımız zamanı burada hastalara hizmet vermek için kullanıyoruz” diyerek asılsız ihbarların olmaması temennisinde bulundu.