HABER

Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, 5 gündür Amasya'da cami avlusunda kalıyor.

Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AFGANİSTAN'da yaşanan iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, 5 gündür Amasya'da cami avlusunda kalıyor.
Afganistan'da yaşanan iç savaştan kaçan ve yasa dışı yollardan sınırı geçerek Ankara'ya, oradan da Amasya'ya gelen 117 Afgan uyruklu sığınmacı, Mehmetpaşa Mahallesi Gümüşlü Camii avlusuna yerleşti. 5 gündür cami avlusunda zor şartlarda kalan sığınmacılar, serdikleri örtü ve kartonlar üzerinde geceliyor. Elbiselerini şadırvanda yıkayan ve cami etrafındaki korkuluklara asan Afgan sığınmacılar, kendilerine yardım eli uzatılmasını istedi. Amasya’da kalacak kiralık ev aradıklarını ancak kendilerine ev verilmediğini anlatan sığınmacılar, çaresizlikten cami avlusunda kaldıklarını belirtti.
Afgan sığınmacı Abdullah Khavari ülkelerindeki iç savaştan kaçtıklarını belirterek, "Ankara’dan başvuru yaptık, Ankara’da bizi Amasya’ya gönderdi. 5 gündür caminin avlusunda kalıyoruz. Bize yardım edilmesini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Amasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyorAmasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyorAmasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyorAmasya’da, 117 Afgan sığınmacı cami avlusunda kalıyor

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınızNagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız
Sayısal Loto sonuçları 8 Eylül: 4 milyonu aşan devir!Sayısal Loto sonuçları 8 Eylül: 4 milyonu aşan devir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diğer Haberler
Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi aralanmadı

Rabia Naz'ın ölümünde sır perdesi aralanmadı

Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Kadri Gürsel aldı

Basın Özgürlüğü Ödülü'nü Kadri Gürsel aldı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Cumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok karar

Cumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok karar

Anneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktı

Anneleri telef olan yavru köpeklere sahip çıktı

Arı, boyundan büyük sineği yedi

Arı, boyundan büyük sineği yedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.