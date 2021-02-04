HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’da 2 ev alevlere teslim oldu

Amasya’da 2 ev alevlere teslim oldu

04.02.2021 23:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da akşam saatlerinde çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu.

Amasya’da akşam saatlerinde çıkan yangında 2 ev alevlere teslim oldu. Evlerde yaşayanlar komşularının yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi Kilitli Sokak’ta 2 evin bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri Amasya Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bitişikteki eve de sıçrayan alevler ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Yangında hasar gören evde yaşayan 74 yaşındaki Adil Karpuz, kendisinin ve eşinin dumandan etkilenmeden komşularının sayesinde kurtarıldığını belirtti. Yangına ilk önce mahalle muhtarı Osman Öngül ile birlikte müdahale eden mahalle sakinlerinden Aslan Ustaoğlu önce bir patlama sesi duyduklarını söyledi.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybettiKoronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti
PÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yoluPÖH nasıl olunur? Liseden veya PMYO'dan sonda PÖH olma yolu
1/

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ve turuncu renge büründü

Samsun'da koronavirüs aşısı olan 78 yaşındaki kadın aynı gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Kadıköy'de HDP milletvekilleri yolu kapattı, trafik felç oldu

Kadıköy'de HDP milletvekilleri yolu kapattı

Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki: Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

Bakan Soylu'dan Twitter'a tepki!

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi aracında ölü bulundu

Adana'da dehşet! Eşini, kayınpederini ve kayınbiraderini vurup intihar etti

Eşini, kayınpederini ve kayınbiraderini vurup intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.