Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse'nin (27) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangında daha önce özel tıp merkezinden alış veriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın yangın merdiveninin, dış cephe malzemesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, duman etkilenerek hastaneye kaldırılan 2'si kadın 4 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki ev ve mobilya ürünlerinin satışı yapıldığı bir mağazada, dün akşam saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince, AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Burak Çamurcu (24), Gamze Özçelik (25), Yavuz Karaöz (29) ve Aşkın Bayraktar (36), ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangında hayatını kaybeden ve AVM'deki bir mağazada çalıştıkları öğrenilen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin cansız bedenleri otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Dumandan etkilen, Burak Çamurcu, Gamze Özçelik, Yavuz Karaöz'ün ilçedeki hastanede tedavileri sürerken, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, tedavi altına alınan Aşkın Bayraktar'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

YANGIN MERDİVENİ KAPATILMIŞ

2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yoğun dumandan etkilendiği yangında 3 yıl önce özel tıp merkezinden alışveriş merkezine dönüştürülen 5 katlı binanın dış cephesinde yer alan yangın merdivenin dış cephe izolasyon malzemesi örtülerek kapatıldığı ortaya çıktı. AVM'nin dış cephesindeki yangın merdivenlerinin, binanın içerisindeki giriş ve çıkış noktalarının ise kapalı olduğu gözlendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme polisi ve itfaiye ekipleri de, geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılan AVM'deki yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı çalışmalarını bugün de sürdürdü. Ekipler, bahse konu mağazada incelemelerde bulunurken, AVM'deki tüm güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Yangının elektrik kontağından kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

TOPRAĞA VERİLECEKLER

Öte yandan ölümüyle yakınları ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğan Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse'nin, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Merzifon ilçesinde yarın Cuma vakti Kara Mustafapaşa Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verileceği öğrenildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Yanan AVM'nin yanındaki binada kuyumcu dükkanı bulunan Murat Bozalı, "İşyerinde çalışıyordum o arada siren sesleriyle dışarı çıktık. Binanını üst katından dumar yükseliyrdu. Şok olduk. Bağırma çağırma derken itfaiye müdahale etti. Dumandan zehirlenenler olmuş. İki kişi öldü çok üzgünüz" dedi.

"YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORLARDI'

Görgü tanığı, taksi durağı çalışanı Sinan Genel de "Akşam durağa gelidğimde itfaiye geliyordu. Bina yanıyordu itfaiye gelip merdivenle müdahab etti. Çatıdan 'Yardım edin. Koşun, yetişin' diye bağırıyorlardı.Yukarıdan siyah dumanlar yükseliyordu. Apar topan çıkardılar hastaneye götürdüler" diye konuştu.

