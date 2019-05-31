Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Amasya'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Saadettin Şahin idaresindeki 05 AJ 392 plakalı otomobil, Bağlarüstü köyü mevkisinde, Mehmet Kurt yönetimindeki 05 T 0018 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Aysel Şahin, Soner Şahin, Hanife Çimen, Bediha Çimen ve Maide Köroğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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