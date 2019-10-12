HABER

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Amasya’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Sokak Lezzetleri Şöleni" vatandaşların ve protokolün katılımıyla Şehzadeler Gezi Yolu’nda yapıldı.Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunca düzenlenen şölen, Amasya Belediye Bandosu ve öğrencilerin kortej geçişi ile başladı.

Amasya’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Sokak Lezzetleri Şöleni" vatandaşların ve protokolün katılımıyla Şehzadeler Gezi Yolu’nda yapıldı.
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunca düzenlenen şölen, Amasya Belediye Bandosu ve öğrencilerin kortej geçişi ile başladı. Şölende Gezi Yolu boyunca yer alan köfte, ciğer, tantuni, pamuk helva, lokma, midye dolma, gibi sokak lezzetlerinin yer aldığı stantlara vatandaşlar ve protokol üyeleri tek tek uğrayarak bütün sokak lezzetlerinin tadına baktı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversiteler bilimin üretildiği, aynı zamanda da uygulamaya yardımcı olacak işlemlerin yapıldığı yerlerdir. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun Aşçılık Programının kuramsal bilgisinin bir anlamda uygulamaya dönüştürüldüğü bir festivali gerçekleştiriyoruz. Bilimin üretildiği uygulamaya konulduğu etkinlikler her zaman taktir edilecek etkinliklerdir. Çünkü uygulamada yeri olmayan, uygulamada kendisini gösteremeyen üretilmiş bir bilginin benimsenmesi ve kendisinden faydalanılması noktasında eksiklikler vardır. Bu nedenle bu festivalin bu kuramsal noktadan daha farklı olarak uygulama alanında da kendisini göstermesi nedeniyle iyi bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da bunun daha etkili derecede yapılması konusunda gayretlerimizi sürdüreceğimizi burada belirtmek istiyorum” dedi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şölene imkanları ölçüsünde her türlü desteği vereceklerini söyledi.

“Anlamlı bir etkinlik"
Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Anlamlı bir etkinlikte bir araya geliyoruz. Sokak Lezzetleri Şöleni, çok zengin bir mutfak kültürümüz var. Zengin bir mutfak kültürüne sahip bir toplumuz. Bunda yaşadığımız çok geniş bir coğrafyanın büyük bir önemi var. Mutfak dediğiniz şey insanoğlunun yaşadığı yörede sahip olduğu yetiştirdiği ürünün işlemesiyle, onları bir şekilde gıdaya dönüştürmesiyle ilgili bir konu. Yetiştirdiğiniz ürün yaşadığınız coğrafyada, topraklarda ki bizim yaşadığımız coğrafya sadece bugün burada yaşadığımız Anadolu’dan ibaret değil, bugüne kadar en başta başladığımız yerden geçerek buralara kadar geldiğimiz yerlerin hepsinden bir takım eserler alarak, bir takım izler alarak buralara geldik. Bizim mutfağımızın zenginliği bu geniş coğrafyanın ürün gamından geliyor” diye konuştu.
Vali Varol, öğrencilere aşçılık ceketi giydirdi. 3. Sokak Lezzetleri Şöleni vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Şölen gün boyu devam etti.

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya’da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Yolcu taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

YPG/PKK yandaşları İsviçre'de polisle çatıştı

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Barış Pınarı Harekatı şehitlerine son veda!

Denizli' de üniversite öğrencisi siyanürle intihar etti

Siyanürle intihar! Özel ekipler devreye girdi

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.