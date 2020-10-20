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Amasya’da 34 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:39 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan şahsın üzerinde 34,1 gram bonzai ile 510 adet uyuşturucu hap elde edildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında saat 03.30’da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan N.Y.

Amasya’da 34 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan şahsın üzerinde 34,1 gram bonzai ile 510 adet uyuşturucu hap elde edildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında saat 03.30’da şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan N.Y. (46) isimli şüpheli kadının üzerinde arama yapıldı. Ekipler yaptığı aramada, şeffaf poşet içerisinde 34,1 gram bonzai ve 510 adet uyuşturucu hap (extacy) ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan N.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilerce çıkarılacak.

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