Amasya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 20.41'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Gümüşhacıköy ilçesi Doluca köyü olarak belirledi. Amasya ve ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yaşanmadı.

