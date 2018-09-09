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Amasya'da Afganlara yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Sığınma talebinde bulunan ve başvurusu kabul edilerek Ankara'dan Amasya'ya gönderilen 135 Afgan, geçici olarak Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirildi

Türkiye'ye sığınma talebinde bulunan 135 Afgan, Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sığınma taleplerini ileten ve başvuruları kabul edilen 135 Afgan, Ankara'dan Amasya'ya gönderildi.

Yetkililer tarafından geçici olarak Amasya İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine yerleştirilen Afganlara yiyecek ve içecek temin edildi.

Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kente geçen hafta itibarıyla 463 sığınmacının kayıt olmak için yönlendirildiği belirtilerek, bu kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gerekli belgeleri ile başvurarak uluslararası koruma kayıtlarını yaptırıp kimliklerini alacakları kaydedildi.

Açıklamada, Amasya Valiliğinin kamu kurumlarını koordine ederek kayıt altına alınma sürecinde oluşan barınma sorununu çözdüğü aktarıldı.

Afgan Veysidin D, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran üzerinden zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını belirterek, "Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Ankara'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine götürüldük. Daha sonra bizi otobüsle Amasya'ya yönlendirdiler. Türk milleti ve devleti bize kapılarını açtı. Onlara teşekkür ederiz, Allah razı olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistanlı Amasya yardım

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