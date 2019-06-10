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Amasya’da alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde iki esnaf arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesinde iki esnaf arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat A.(49), Muharrem A.(51) ve Harun Y.’ye (39) pompalı tüfekle ateş etti. Muharrem A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Harun Y.’nin ise tedavisi sürüyor. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 mermi kovanı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Nevzat A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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