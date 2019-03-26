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Amasya’da altız doğuran koyun ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

AMASYA’da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı koyun, 6 kuzu dünyaya getirdi.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı koyun, 6 kuzu dünyaya getirdi. İlgi odağı olan kuzular özel alanda biberonla besleniyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı bir koyun art arda 6 kuzu doğurdu. İlgi odağı olan yavru kuzular, özel bir bölümde gözetim altına alınarak, biberonla beslenmeye başlandı. İşletmede veteriner ve sağlık teknisyeni olarak görev yapan Zeki Bulut, sıkça görülmeyen bir doğuma tanıklık ettiklerini belirterek, "Yerli Bafra ırkı çoklu doğum ve bölgeye uyumu açısından güzel bir ırk. Bölgeye uygun olan karayaka ve çoklu doğumları fazla olan sakız koyunlarının ıslah edilmesi ile bu olayları ileriki dönemlerde de sıkça göreceğiz. Burada biz 24 saat bu hayvanların başında nöbet tutuyoruz. Anneleri hepsine yetemeyeceği için onları biberonla besliyoruz" dedi.

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