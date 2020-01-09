HABER
  4. Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Amasya'da AVM'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 07:54 | Son Güncelleme

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti.

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin de, durumumun ağır olduğu öğrenildi.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki bir mağazada, saat 20.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerince, AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, dışarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 6 kişi, ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan ve yangın sırasında sığındıkları odada mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu ile Çağlayan Yağmur Köse, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Merzifon Devlet Hastanesi'ndeki 3 kişi ile ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 1 kişinin ise sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

'KAPALI ODADA MAHSUR KALDILAR'

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, yangının binanın 4. katında çıktığını ifade ederek, "Alışveriş merkezinde çalışan 2 arkadaşımız dumandan etkilenmemek için bir üst kata çıkıyorlar, kapalı bir odada mahsur kalıyorlar. İtfaiyemiz, yoğun uğraş sonucu arkadaşlarımızı bulundukları yerden çıkarıyor. Yaralılarımızın durumu ağır, Allah'tan şifa diliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Sokak ortasında çatıştılar!Sokak ortasında çatıştılar!
Beşiktaş’ta panelvan araç devrildi: 1 yaralıBeşiktaş’ta panelvan araç devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'daki 'ters ev' baş döndürüyor

Malatya'daki 'ters ev' baş döndürüyor

Denizli'de son dakika deprem haberi! (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Denizli'de deprem!

Oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya çalıştılar

Vicdansızlar onu gözüne kestirmişti ama...

Berfin Özek davasında verilen karara Bakan Selçuk isyan etti!

Berfin Özek davasında verilen karara Bakan Selçuk isyan etti!

Sokakta bulup sahipleniyor... 2 odalı evde 17 kedi ile birlikte yaşıyor

Bu evde 17 kedi yaşıyor

Adana'da husumetliler arasında sokak ortasında silahlı çatışma

Sokak ortasında çatıştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.