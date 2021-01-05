HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’da aynı cami 3 ay arayla soyuldu, İl Müftüsü hırsızlara seslendi: “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz bize başvurun”

Amasya’da aynı cami 3 ay arayla soyuldu, İl Müftüsü hırsızlara seslendi: “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz bize başvurun”

05.01.2021 08:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’nde 3 ay arayla iki defa hırsızlık olayı yaşandı.

Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi’nde 3 ay arayla iki defa hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusunu söküp kırarak içindeki paralarla kayıplara karışan hırsızlara seslenen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım” dedi.
3 ay önce camiye giren bir şahsın yerinden sökerek boşalttığı yardım kutusu görevliler tarafından yenilendi. Aynı camide yine hırsızlık olayı yaşandı. Yardım kutusu tekrar sökülerek içi boşaltıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kutudaki paraları alarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Son zamanlarda camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda bu gibi hadiseler artmaktadır. Camiler Allah’ın evleridir. Allah’ın evlerinde hırsızlığın olması gerçekten bizleri üzüyor” diye konuştu.
Hırsızlığın günah olduğunu belirterek hırsızlara seslenen Ayvaz, “Gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz gelin bize, kurumumuza başvurun. Size yardımcı olalım. Vatandaşlarımızın hayır amacıyla yapmış olduğu yardımlara el sürmeyin” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadıOtomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Moderna aşısına onay çıkmadı

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Kocaeli'de dehşet! Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Dehşet! Ayrıldığı eşini, çocuklarının gözü önünde katletti

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

Kimsenin cesaret edemediği işi yapıyor! Yakınları bile ondan korkup kaçıyor

İSKİ su kesintisi 5 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

5 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Adana'da korkunç iddia! Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Elektrik kesintisi listesi 5 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

5 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Mehmetçik'ten bayrak hassasiyeti: Görür görmez yardıma koştular

Mehmetçik görür görmez koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.