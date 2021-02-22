HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Amasya’da bağ evi yandı, Türk bayrağı zarar görmedi

Amasya’da bağ evi yandı, Türk bayrağı zarar görmedi

22.02.2021 22:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi.Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 18.30 sıralarında A.D.’ye ait bağ evinde yangın çıktı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise zarar görmedi.
Taşova ilçesine bağlı Elmakırı (Kirampa) köyünde saat 18.30 sıralarında A.D.’ye ait bağ evinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında bağ evinin büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, duvarda alçıpandan yapılan Türk bayrağı ise yangından etkilenmedi. Bağ evinin etrafında inceleme yapan itfaiye erleri, tüm eşyaların yanmasına rağmen alçıpandan yapılan Türk bayrağının alevlerden etkilenmediğini fark etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararıCinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı
Tin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleriTin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Bitcoin'de sert düşüş!

Bitcoin'de sert düşüş!

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Erdoğan onu görünce 'Seviyorum seni tamam' diye seslendi

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Teslim olan teröristler ifadelerinde HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir'in Gara'ya gittiğini anlattı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Cinsel istismar suçundan 35 yıl 7 ay hapis cezası alan baba tahliye edildi

Cinsel istismar sucundan ceza alan babaya tahliye kararı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin doğu kesimleri için çığ uyarısı

Meteoroloji uyardı: Çığ olabilir

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.