Amasya’da Bayrağa ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Amasya Ülkü Ocakları tarafından Bayrağa ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü yapıldı.

Amasya Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Bayrağa ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü İstasyon Köprü’den başlayıp Yavuz Selim Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Amasya Ülkü Ocakları Başkanı Recep Dip, “Dün Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in ve bugün liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in izinde Ülkücü Hareket olarak biz; küçük olaylardan büyük neticeler çıkarabileceğimizi tecrübe etmiş bir hareketiz. Her nefesimiz Türklüğün yüce ülküsüne adandıkça o kısa soluklar birleşip düşmana fırtına olacaktır. Göz bir noktadan ibarettir, dünyayı görür. Beyin daracıktır, dünyayı değiştirecek fikri taşır. Göğüs kafesi bir kucak, ancak Altaylardan Tuna’ya bir vatanı içine çeker. Ülkücüler genç yaşında, Türklüğün binlerce yıllık medeniyet tasavvurunun mirasçısıdır." dedi.

Dip, açıklamasına şöyle devam etti: "Göz Ülkücünün gözü, o beyin Ülkücünün beyni, o hayâsız akınlara siper edilmiş göğüs, Ülkücünün göğsü. Yaşı genç, hayali genç, Turan Ülkücünün kendidir. Ve ocak dört duvar, yüz metrekare, beş sandalye, 10 bardak çay gibi görünebilir. Oysa Turandır. Türk cihan hâkimiyeti mefkûresidir. Son yüzyılda Atatürk’ümüzle devletleşen ülkümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş ile Türk Milletimize Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları olarak miras bırakılmıştır. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin izinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Sinan Ateş’in emrinde kızıl elmaya doğru yol almaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i, vatan için canını vermiş şehitlerimizi hürmetle anıyor, Cenab-ı Allahtan rahmetler niyaz ediyorum.”

Ülkücü yeminin edilmesinin ardından, tekbirler getirildi.

