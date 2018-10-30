Amasya'da ceviz hırsızlığı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, ceviz hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sofular Mahallesi Firuze Sokak'ta Fatma Ü'ye ait depodan 700 kilogram cevizin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, civardaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından hırsızlık olayını Cem Ç. (34), Serhat S. (21) ve Gürdal K'nin (26) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

