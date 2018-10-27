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Amasya'da çocukların 'kırmızı düdük' gösteri

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' adlı proje kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen programda, çocukların kırmızı düdük gösterisi beğeniyle izlendi.

Amasya'da çocukların 'kırmızı düdük' gösteri

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 'hatalı sürücüye kırmızı düdük' adlı proje kapsamında, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenen programda, çocukların kırmızı düdük gösterisi beğeniyle izlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' ve 'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' adlı kampanya kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda çocukların kırmızı düdük gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı. Belediye Kültür Merkezi Şehzade Salonunda gerçekleştirilen programa, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Merkez Komutanı Piyade Albay Savaş Bor ve Trafik Şube Müdürü Ömer Kapsal, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda, Amasya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ömer Kapsal bir konuşma yaptı. Kapsal’ın konuşmasının ardından sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.
'FARKINDALIK YARATTI'
Amasya Valisi Osman Varol, trafik meselesinin ülkenin gerçekten önemli meselelerinden bir tanesi olduğunu ve bu meselenin çözümü için çok fazla çaba gösterdiğinin bilinmesini istediklerini belirtti. Varol, "Bakanlığımız yaptığı çalışmalar neticesinde bu bilincin yerleşmesi için çocuklarımızdan başlanarak projeler geliştirilmesi sonucuna vardı. Yaklaşık iki yıldır zaten bizim Amasya genelinde yürütmekte olduğumuz çalışmalar tüm ülke çapında bir kampanyaya dönüştü. Çocuklarımızdan siz velilerine göz kulak olmalarını ve yaptığınız yanlışları sizlere söylemelerini, sizleri uyarmalarını istedik. Çok da başarılı bir proje oldu ve farkındalık yarattı. Bugün yapılan etkinlikte bu projenin bir devamı. Burada emeği geçen başta emniyet müdürümüz olmak üzere emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük gayret göstermekteler" dedi.
Programda, projeyi destekleyen okullara ve öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

FOTOĞRAFLI

Amasya'da çocukların 'kırmızı düdük' gösteriAmasya'da çocukların 'kırmızı düdük' gösteriAmasya'da çocukların 'kırmızı düdük' gösteri

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