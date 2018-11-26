Amasya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.
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