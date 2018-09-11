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Amasya’da DEAŞ üyesi 1 kişi yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, istihbarat birimleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Ahmet Hamed'i, emniyetteki ifasinini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, istihbarat birimleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu Ahmet Hamed'i, emniyetteki ifasinini tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hamed, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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